元カリスマキャバクラ嬢で実業家の愛沢えみり（37）が25日、自身のXを更新。キャバクラ嬢のキャリア支援スクールとして話題となっている「Newme」について、特別講師を務める立場から、意図をあらためて説明した。「Newme」は「業界初・キャバ嬢キャリア支援スクール」を銘打ち、一定の費用で3カ月のプログラムを提供。キャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」と連携して人気キャバ嬢が特別講師を務め、愛沢や進撃のノアら著