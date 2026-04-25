「ドジャース４−６カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースは同点の九回にタナー・スコット投手が勝ち越し２ランを被弾。本拠地は騒然となり、左腕はイニング途中でＫＯされた。この回からマウンドに上がったスコットがＰＣＡに左前打を浴びると、続くスワンソンにど真ん中のボールを左翼席にたたき込まれた。本拠地はざわつきなんとも言えない空気に。ここまで安定感を誇ってきた左腕がまさかの一発を被弾した。先