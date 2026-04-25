会社を退職したら「失業保険」をもらえるということを知っている人は多いと思います。しかし、定年退職においては必ずしも失業保険の給付が受けられる訳ではないことをご存じでしょうか。 「65歳まで勤め上げたのだから、失業保険もしっかりもらえるはず」と思っている人もいるかもしれません。しかし実は、退職日がたった1日違うだけで、受け取れる金額が数十万円単位で変わってしまう雇用保険の落とし穴があるのです。 &#