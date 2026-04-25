老後の資金として「2000万円問題」が広く知られるようになりましたが、実際の60代世帯の貯蓄額の中央値や平均値を見ると、必ずしも全員が2000万円を準備できているわけではありません。 「わが家の貯蓄は1200万円ほどだが、これで老後は足りるのだろうか」と不安を抱える人も多いでしょう。 目標とされる2000万円と、手元にある1200万円の「800万円の差」は、実際の老後生活にどのような影響を与えるのでしょうか。