大学を卒業して就職すれば、ようやく教育費の負担から解放される。そう信じて家計をやりくりしてきた親御さんは多いのではないでしょうか。 しかし、いざふたを開けてみると、新社会人の娘から手取りが少なすぎて生活できないと相談され、結局毎月数万円の仕送りを続けている……独立、自立とは名ばかりで、これでは親の家計はいつまでも楽になりません。 本記事では、子どもへの援助の必要性と、親の家計への影響、