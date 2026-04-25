新年度にあたり、新しくスマートフォンを手に入れたいという人は多いことでしょう。比較的高価なiPhoneのほか、Androidであっても数万円はするため、安く手に入れることができるなら、うれしいですよね。 本記事では、私が「1円スマホ」を契約し、さらに高額のキャッシュバックを提案された体験と、現在の「1円スマホ」普及について解説します。 【体験談】「1円スマホ」とキャッシュバック 私が「1円スマ