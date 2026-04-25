遺品整理などで見つかる「繰越済み通帳」は、一見すると役目を終えた不用品のように思えます。しかし、安易に処分してしまうと、後から思わぬトラブルに発展する可能性があります。 特に相続の場面では、過去の資金の流れを確認するための重要な資料として通帳が活用されるケースもあります。そのため、通帳をどの程度の期間保管しておくべきかについては、あらかじめ整理しておくことが重要です。 本記事では