ゴールデンウィーク（GW）に実家へ帰省しようと高速料金を調べたところ、思っていたより高いと感じたことはありませんか。普段は休日割引で安くなるはずなのに、適用されない時期があります。 大阪から広島のような長距離移動では、その差は数千円単位になることもあるでしょう。本記事では、GW期間中の高速料金の仕組みと実際の負担額について、分かりやすく解説します。 GWは休日割引が適用されない