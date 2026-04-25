マイカーでの長野旅行中、ガソリン価格の高さに驚いた経験はありませんか？ インターネットで「長野 ガソリン価格 なぜ高い」などと検索する人も多いように、ガソリン価格の地域差は無視できません。 実は、長野県のガソリン価格は、内陸県特有の輸送コストや地理条件、競争環境など複数の要因が重なり、全国平均より高い水準になりやすいようです。本記事では、その理由と最新の価格動向、政府の対策まで分か