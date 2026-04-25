● ドジャース 4 − 6 カブス 〇＜現地時間4月24日ドジャー・スタジアム＞カブスの鈴木誠也外野手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」でフル出場。4打数無安打に倒れたももの、好守備でチームの10連勝に貢献した。2回の第1打席は一死無走者でドジャースの先発右腕・シーアンと対戦。2ボール1ストライク後のスライダーを捉えたが、ライナー性の飛球は中堅手の正面をついた。イニング先頭だ