俳優のイ・ジョンソク（36）と公開交際中の歌手兼俳優IU（32）が、恋愛に対する自身の考えを明かした。4月23日、IUのYouTubeチャンネルには、「［ミニパレット］21世紀プロジェクト“完成”（With チーム大君夫人）」というタイトルの動画が公開された。【画像】IU、交際中のイケメン俳優とツーショットこの動画には、ドラマ『21世紀の大君夫人』で共演中のIU、ビョン・ウソク、ユ・スビン、イ・ヨンが出演し、作品の裏話や撮影エ