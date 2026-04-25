◆米大リーグブルージェイズ―ガーディアンズ（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が自身メジャー最長４３０フィート（約１３１・１メートル）４号ソロや、最速打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の左翼フェンス直撃安打と試合を盛り上げた。だが先発シャーザーは３本塁打被弾など２回１／３で７失点ＫＯされた。メジャー通算２２２勝のベテラン