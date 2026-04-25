ここちよさとおしゃれを両立したい女性に注目されているインナーブランド「GOCOCi」。リニューアル後は、ファッションの一部として楽しめる新しい価値観を提案し、売上も好調に推移しています。ノンワイヤーでありながら美しいシルエットと快適さを叶えるラインナップは、日常をより心地よくアップデートしてくれる存在に♡今季はさらに多様なニーズに応える新作も登場し、ますます目が離せま