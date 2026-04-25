元NHKでジャーナリスト・池上彰氏（75）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。就職活動中、最終面接で落とされた会社をぶっちゃけた。慶大経済学部を卒業後、1973年にNHKに記者として入局。社会部記者として、警視庁、気象庁、文部省、宮内庁を担当。ニュースキャスターなどを経て、2005年3月に54歳で早期退職。フリーランスでジャ