「南紀白浜エアショー」で曲技飛行を披露する室屋義秀さんのプロペラ機＝25日午前、和歌山県白浜町和歌山県白浜町の白良浜上空で25日、「南紀白浜エアショー」が開催され、世界で活躍するエアレースパイロットの室屋義秀さん（53）がプロペラ機での華麗な曲技飛行を繰り広げた。7回目となる今年は、元自衛官がスカイダイビングで浜に降り立ち会場を盛り上げてから、室屋さんのプロペラ機が上空に登場。回転と背面飛行を繰り返