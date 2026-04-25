■MLBドジャース 4ー6 カブス（日本時間25日、ドジャー・スタジアム）ドジャースは本拠地で行われたカブス戦で逆転負けを喫し首位陥落。大谷翔平（31）は“1番・DH”で先発出場も、3打数0安打3三振1四球と3試合連続ノーヒット。13日のレンジャーズ戦以来の1発とはならず。試合は4ー4の同点で迎えた9回、4人目・T.スコット（31）が登板もD.スワンソンに勝ち越しの2ラン本塁打を許した。その裏、2点ビハインドも打線は反撃は実らず