◇東京六大学野球春季リーグ戦第3週第1日1回戦明大 2―3 慶大（2026年4月25日神宮）25年春から2分けを挟み慶大に8連勝中だった明大は1点が届かず、25年春からの連勝も13で止まった。3回に榊原七斗（4年＝報徳学園）の適時二塁打で先制したが、その裏に追いつかれ、5回に勝ち越しを許した。同点のきっかけは三塁手の送球エラー。大事な試合で軽率なプレーが致命傷になる。アウトにしていれば三者凡退で終わっていただ