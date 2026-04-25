8年前、東京・六本木のマンションで29歳の女性が殺害された事件で、国際手配されていた元交際相手の47歳の男がきょう（25日）、警視庁に逮捕されました。記者「8年前の殺人事件の容疑者が、成田空港に到着しました」殺人の疑いで逮捕されたのは、高橋伸明容疑者（47）です。高橋容疑者は2018年10月、港区・六本木のマンションの一室で、当時交際していたバレツタ久美さん（当時29）の頭を鉄アレイのようなもので複数回殴るなどして