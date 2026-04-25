スヤスヤと眠る生後1カ月の赤ちゃん。近くで寄り添い、見守っていたトイプードルのワンちゃんが、突然「ワンッ！」とひと声ーーその瞬間、赤ちゃんは…！？Instagramに投稿された微笑ましいワンシーンに「ふたりとも可愛い♡」「そのうち一緒に遊べるよ！」と反響が寄せられています。【写真】突然の「ワンッ！」に赤ちゃんは…動画に出てくるのは、生後1カ月のぜん君と現在13歳でシニア犬のりんたろう君。ぜん君は、パパの膝