外装から細部までこだわりが満載！トヨタの人気ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」は、スポーティな仕様が加わり、そのスタイリッシュさに注目が集まっています。優れた燃費性能と相まって、カーライフをより一層楽しめるモデルとなっています。ヴォクシーは2001年11月、兄弟車である「ノア」と同時に誕生しました。その後、進化を重ね、2022年には最新の4代目モデルが登場しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新