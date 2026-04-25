＜シェブロン選手権2日日◇24日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞日本からスポット参戦したふたりの明暗が分かれた。昨年の日本ツアー女王・佐久間朱莉はトータル5オーバー・98位で予選落ち。米本土で初めてのメジャーは悔しい結果に終わった。【写真】意外と優しい？女王・佐久間朱莉が手にしたマッスルバック初日は前半に「41」を叩き、106位と出遅れた。巻き返しを図った2日目も2バーディ・3ボギ