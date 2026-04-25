2027年の米国選抜と欧州選抜の対抗戦「ライダーカップ」に向け、米国チームのキャプテンにジム・フューリク（米国）が選出される見込みとなった。24日、AP通信が伝えた。【実際の写真】拘留されたタイガー・ウッズフューリクは2018年のパリ大会に続く２度目のキャプテンを務めることになる。「ライダーカップ」の米国チームを主催するPGA・オブ・アメリカは、当初、タイガー・ウッズ（米国）にキャプテン就任を打診、3月末までに決