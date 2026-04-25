俳優の鈴木福が24日、自身のXを更新。2011年にフジテレビ系で放送されたドラマ『マルモのおきて』当時と見られる、共演・阿部サダヲとの写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「いい写真！」名作ドラマで共演した人気俳優と戯れる子役時代の鈴木福鈴木は、本作で芦田愛菜とともに、阿部演じる独身アラフォー男と共同生活を送る双子を演じた。投稿では「『マルモのおきて』放送開始から15年!!!はやいもんですね！」と時の流