「ソフトバンク−ロッテ」（２５日、リブワーク藤崎台）ロッテ先発の種市篤暉をアクシデントが襲った。初回先頭の周東に二塁打を打たれ、その後２死を奪ったが、直後の柳田の打席でファウルに反応して動いた時に左足を痛めてその場に倒れ込んだ。球場は騒然。起きることができず、グラウンド内に担架が持ち込まれ、種市は担架の上で頭を抱えて呆然とした表情を浮かべていた。そのまま負傷交代。担架が運び出される際には激励