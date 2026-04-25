9人組ガールズグループ「TWICE」のMOMO（29）が24日、Instagramを更新。肩紐をずらしたドレス姿に、「肩紐はこれ、わざとなの？」「楽屋で着替えてる途中？」「めちゃスタイル良すぎる」「女神様にしか見えません」など賛否の声が寄せられている。【映像】MOMO、過去にさまざまな声が寄せられた「街中での奇抜な衣装」これまでInstagramで、ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のファッションショーでの胸元