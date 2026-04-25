“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、25日までに自身のXを更新。ぴったり衣装でのショットを公開した。【写真】目がいっちゃう…Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ぴったり衣装で笑顔三田は「ふぃ今週も#道との遭遇みてくださった皆さんありがとうございました。ここはモネの庭です。スケッチブックでモネの庭書いてみました。右にスライドしてください（嘘です）。わたしが書いた絵は番組をご覧ください」と写真を添えて