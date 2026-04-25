［政治の現場］高市政権半年＜２＞年度末が迫り、東京都心の桜が開き始めた３月２３日。官房長官の木原稔（５６）は首相官邸で、自民党参院議員会長の松山政司（６７）、同幹事長の石井準一（６８）と相対していた。「不測の事態に備え、暫定予算を編成する方向で検討したい」木原は事態打開に向けた一手をこう示した。２０２６年度予算の参院審議を巡る与野党協議が膠着（こうちゃく）する中、首相の高市早苗（６５）がこだ