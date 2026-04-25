タレントの堀ちえみ（59）が23日、ブログを更新。かむことによるストレスを明かした。【映像】リハビリをする堀ちえみ（動画あり）2019年2月のブログでステージ4の舌がんを患ったことや、舌の6割を切除し太ももの組織を取り、再建手術したことを明かしていた堀。2024年2月には、舌がんが完治したことを報告していた。言語のリハビリについて報告その後も定期的に検査やリハビリを受けていることを発信。2026年4月23日の更新