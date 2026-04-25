左翼席に陣取った熱狂的ファンが絶句するショッキングな事態となった。ロッテの種市篤暉投手（２７）が２５日のソフトバンク戦（熊本）で緊急降板。初回、二死三塁で柳田に投じた５球目、一塁側へファウルとなった打球に反応した直後に左足を痛めグラウンドに倒れこんだ。球場が静まり返る中、種市は天を仰ぎ、苦悶の表情を浮かべながら運び込まれた担架でグランド外へ。ロッテベンチはすぐに２番手・八木をマウンドに送った。