【モデルプレス＝2026/04/25】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDKとSEUNGKWANのユニット・DxS（SEVENTEEN）の初の単独公演『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』の開催を記念して、4月25日〜4月30日の6日間限定でPOP-UP STORE『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN POP-UP STORE』がオープンする。【写真】人気韓国ユニット、没入感あふれるストアの様子◆SEVENTEENユニットDxS、POP-UP STOREオープン『DxS [SERENADE] O