◆近畿学生野球春季リーグ戦▽第４節２回戦奈良学園大７―０阪南大＝７回コールド＝（２５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）奈良学園大が４季連続４８度目の優勝で、２年連続２３度目の全日本大学野球選手権（６月８日から７日間・神宮、東京Ｄ＝報知新聞社後援）出場を決めた。奈良学園大は３回に２点を先制し、６回に３点、７回に２点を加えた。片岡雅天（がてん）＝和歌山南陵＝と岩井琉輝（ともに３年）＝福井工大福井＝のリレ