◆米大リーグドジャース４―６カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・カブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３戦連続無安打に終わった。チームは４点リードの７回に２番手左腕ベシアが３点を失い、８回にトライネンが同点被弾、９回にはスコットが勝ち越し２ランを浴び、悪夢の逆転負けを喫した。大谷は初回先頭の１