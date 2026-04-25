実から「あへん」がとれるため、栽培が禁止されている「ケシ」が愛知県安城市のJAあいち中央の直売所で販売されていたことが分かり、県が回収を呼びかけています。 【写真を見る】栽培が禁止されている「ケシ」を販売 JAあいち中央の直売所 愛知県「購入者は自分で処分せずに」回収を呼びかけ 愛知県によりますと、去年12月22日から先月8日までに、安城市の「JAあいち中央でんまぁと」の安城中部・北部・西部の3つの店舗で、「ケ