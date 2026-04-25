運動会や行楽で大活躍してくれる唐揚げ。今回は、サクサクした唐揚げが大好きという人のために、誰でも大成功間違いなしの衣作りのテクニックをご紹介します。 ▼小麦粉＆片栗粉で手軽に 醤油や生姜などで下味をつけた鶏肉に、小麦粉と片栗粉をまぶして揚げるだけ。ごま油とにんにくが香ばしくて、エンドレスで食べられそう。 ▼片栗粉＆米粉で食感をアップデート！ 片栗粉と米粉を同量で使うことで、サクサク食感がアップ！口