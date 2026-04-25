◆米大リーグドジャース４―６カブス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）鈴木誠也外野手が所属するカブスが２４日（日本時間２５日）、敵地でドジャースに逆転勝ちし、１０連勝を飾った。ドジャース先発シーハンに７回途中まで１０三振を奪われたが、降板後に２番手ベシアからスワンソンの２点適時三塁打、ホーナーの適時打で３点を返した。８回にトライネンからブレグマンが３号同点ソロ。９回