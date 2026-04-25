◇ナ・リーグドジャース4−6カブス（2026年4月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。今季初の1試合3三振を喫するなど3打数無安打1四球で3試合続けてノーヒット。チームも逆転負けを喫した。初回の第1打席は相手先発・タイヨンのスイーパーに空振り三振、3回無死一、二塁と好機で迎えた第2打席もチェンジアップにバットが空を切り、空振り