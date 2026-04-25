◇セ・リーグDeNA―巨人戦（2026年4月25日横浜）女子ゴルフの都玲華（22＝大東建託）が25日、DeNA―巨人戦で始球式に登場した。背番号「385」のユニホーム姿で登場すると、場内からは拍手。愛らしい笑顔を振りまいて投じた1球は、打者の後ろを通過し、マウンド上で頭を抱えて苦笑いした。U−NEXTは23年からDeNA主催の公式戦全試合のライブ配信を実施。この試合は冠試合「スポーツ観るなら！U−NEXTDAY」として開催さ