長年の目標だった消費者物価の上昇率が2％に達したのは、ウクライナ戦争開始直後の2022年4月のことでした。それから4年、物価上昇が当たり前の世の中になったものの、賃金はなかなか物価に追いつかず、成長力もなかなか高まりません。経済の「実質」の改善を、より重視する局面に入ってきています。【写真を見る】消費者物価2％割れでも、『名目』から『実質』への転換の時【播摩卓士の経済コラム】消費者物価2か月連続2％割れ24