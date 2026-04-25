◇MLB カブス 6-4 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはリリーフ陣が崩れ、カブスに逆転負けを喫しました。3回にウィル・スミス選手の3号3ランで先制したドジャース。4回にもキム・へソン選手のタイムリーで1点を加え4点をリードし、試合前半を優位に進めます。投げては先発エメ・シーハン投手が、序盤3イニングをパーフェクトで抑えるなど、6回1/3を球数101球で4被安打、10奪三振とカブス打線を封じます。