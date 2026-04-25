岡山市の近海でとれた海産物などを堪能できる、岡山魚フェスタが岡山市中区で開かれました。 【写真を見る】瀬戸内海の海の幸を堪能できる岡山魚フェスタ開催イシガニが入った海鮮汁が無料で振る舞われる けさ水揚げされたばかりの新鮮な魚や、その場で焼き上げられるイカ焼き、そして揚げたての天ぷら。瀬戸内海の海の幸を堪能できる岡山魚フェスタです。地元でとれた海産物の消費拡大などを目的に岡山市が毎年開いているもの