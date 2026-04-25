開催：2026.4.25 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 4 - 6 [カブス] MLBの試合が25日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとカブスが対戦した。 ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。 3回裏、3番 ウィル・スミス 初球を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでドジャ&#