自宅で60代の母親に凶器を振るった20代の息子に対し、韓国の控訴審で懲役5年が言い渡された。【注目】10歳息子を金属バットで撲殺した“身長180cm・体重100kg”の40代父に重刑水原（スウォン）高裁・刑事1部（シン・ヒョンイル部長判事）は4月24日、尊属殺人未遂の容疑に問われた20代の男の控訴を棄却し、一審と同じ懲役5年を言い渡した。控訴審裁判部は「一審判決の宣告後、量刑の条件となる事項や量刑基準において、特段の事情変