優れた国際報道をたたえるボーン・上田記念国際記者賞の特別賞が今年、日本テレビ国際部の坂井英人記者に贈られた。ウクライナを継続的に取材し、戦時下を生きる子どもたちの現実を見つめた「映像の力」が高く評価されたものだ。去年夏、二度目のウクライナ取材で設定したテーマは「平和を知らない子どもたち」だった。（聞き手国際部デスク横島大輔）■世代で区切らない「平和を知らない子どもたち」──去年の取材のテーマ「