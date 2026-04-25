フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが25日、「チームジャパン応援感謝パレード」で、リフトを披露。会場をわかせました。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、ペアで日本史上初となる金メダルを獲得。「りくりゅう」の名をとどろかせました。パレードの最中では、「ゆなすみ」こと長岡柚奈選手、森口澄士選手とともにリフトを披露。オリンピックでは、競技以外にも表彰式でリフトをみせるなど