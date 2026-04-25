21日の6R（ダート820メートル）で、笹田知宏騎乗の3番人気デュアルタスク（セン4＝父レッドファルクス）が5走ぶりの勝利。管理する松浦聡志調教師が2カ月ぶりとなる今年の4勝目を挙げたセファイドループ（牝4＝父ポアゾンブラック）との2頭出しで挑んだレース。デュアルタスクはまずまずのスタートを決めると、逃げには持ち込めなかったが先頭集団に取り付き、3コーナーで先頭へ。最後の直線でも上がり3F2位、36秒5の末脚を使