「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」が開催されることが２５日、明らかになった。同イベントは日本音楽事業者協会が主催し、昨年スタート。「渋谷を代表するライブハウス・複合施設・公園などを舞台に、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめるエンターテインメント・食・ファッション等の多ジャンルイベントを展開する」という。その第一弾として東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで超豪華な面々が集まるお笑いライブイ