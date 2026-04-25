◇ナ・リーグドジャース4−6カブス（2026年4月24日ロサンゼルス）ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠でのカブス戦で救援陣が終盤につかまり、カブスに逆転負けを喫した。打線は3回にスミスが先制3ランを放つと、4回にはキム・ヘソンの適時打で加点。リードを4点に広げた。先発したシーハンも7回途中4安打1失点、10奪三振と力投。ただ、後を継いだベシアがスワンソンに適時三塁打を浴びるなど2失点。4−3の8回には