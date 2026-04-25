プロ雀士でモデルの岡田紗佳（32）が25日までに、自身のXを更新。体をくねらせて“役満ボディ”をおしげもなく披露した。【写真】「もっと反って！」体をくねらせ“役満ボディ”おしげもなく披露した岡田紗佳岡田は「『もっと反って！』『脚を顔の横に持ってきて！』『激しく回りながらダンスして！』ピラティスで体幹と柔軟性鍛えてて良かったと心から思った撮影だった」と報告。「次の日普通に筋肉痛になったw」とつづった。