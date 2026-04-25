「ドジャース４−６カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースが八回に同点に追いつかれた。３番手のトライネンがブレグマンに痛恨の同点ソロを被弾した。本拠地が騒然となった。トライネンがブレグマンに投じた２球目、外角スイーパーを完璧にはじきかえされると打球は左翼席に飛び込んだ。まさかの同点ソロにスタンドはざわつき、ダイヤモンドを一周するブレグマンにブーイングを送った。トライネンは前回登板の１９日