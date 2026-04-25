ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（24）が24日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）にゲスト出演。趣味を明かし共演者をざわつかせた。この日共演のビビる大木、MC有田に芸能界で生き残るためのアドバイスを求めた浮所。大木は「武田鉄矢さんの話でもいい？」と武田が以前ラジオで「5つの枝を持て」自分を幹として5つの枝が必要だと説いていたと紹介。これを受け有田はプロレス、サウナ、ラーメン